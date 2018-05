En Chiapas, nadie quedará excluido del bienestar: Aguilar Bodegas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 03 de mayo de 2018.- Frente a representantes de la sociedad civil chiapaneca, José Antonio Aguilar Bodegas aseguró que, durante su gobierno, a diferencia de los últimos que ha tenido el estado, nadie quedará excluido del bienestar.

En este sentido, el candidato del PAN, PRD y MC a la gubernatura del estado se refirió a que, aunque Chiapas tiene muchos lugares turísticos de primer mundo, hay zonas cercanas a ellas que no cuentan siquiera con servicios básicos.

“Vamos a trabajar en un plan de desarrollo para San Cristóbal, pero vamos a trabajar igual de fuerte por sus zonas aledañas, porque a pocos minutos del centro hay comunidades que todavía carecen de camino, agua, luz y apoyos mínimos para vivir. Eso no puede seguir así, tenemos que atender a todos y mejorar los niveles de vida de los chiapanecos”, señaló.

Añadió que es necesario un cambio profundo en el estado y por ello llamó a la sociedad civil a luchar juntos para alcanzar el triunfo y hacer un gobierno sin privilegios, que respete la ley.

“Pondremos orden con diálogo, pero también con firmeza; no vamos a permitir que en nuestras manos se destruya el futuro de Chiapas”, apuntó.

Se comprometió a desarrollar un programa integral de turismo que esté acompañado de mejoras en la infraestructura, en las telecomunicaciones, con un buen cuidado del medio ambiente y que apoye a las pequeñas y medianas empresas de la entidad.

Dijo que San Cristóbal y la zona indígena son una prioridad de la propuesta del Frente y que se logrará un cambio positivo con justicia y con equidad; “porque nadie quedará excluido de un compromiso por el bienestar, esas, son las razones para cambiar”, reiteró.

De una mujer coleta inteligente, a JOSEAN

Ha llegado usted a esta ciudad tantas veces, que la conoce como la palma de su mano.

Le ha servido usted a Chiapas tanto y tan bien, que conoce usted nuestras necesidades por más insignificantes que ellas sean; y no se diga de los problemas graves o trascendentales.

Esos los conoce usted con mayor detalle y profundidad, incluso, me atrevo a afirmarlo, que no solo los conoce, sino que tiene usted en mente una o varias posibles soluciones a los problemas más “grandotes” que aquejan a la población.

A USTED NO LE HACE FALTA HACER CAMPAÑA PARA CONOCER A CHIAPAS.