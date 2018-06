En Chiapas persisten conflictos de tierras con los comuneros de Chimalapas, Oaxaca

Hugo Hernández/Noticias Primer Plano

Ejidatarios de más de 20 ejidos de la zona noreste de Cintalapa, se reunieron para dirigir una carta al Presidente de la Republica, a la Honorable Cámara de Senadores, a la Cámara de diputados Federales, al pueblo de México y a la opinión publica.

Esto con el fin de informar que por más de 70 años se les fue entregado ejidos en donde han nacido, hijos, nietos, bisnietos y que ahora mantiene un conflicto en sus limites territoriales, que se ha derivado, de un añejo conflicto agrario, con el vecino Estado de Oaxaca.

Los ejidatarios mencionaron, que en particular se tiene problemas con los Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, problema que ha confrontado a los hermanos indígenas y campesinos de la zona en ambos estados.

En rueda de prensa, denunciaron que ellos no tiene la culpa del conflicto de limites territoriales, sino que las Dependencias Agrarias del Gobierno Federal, no tuvieron el cuidado de respetar los verdaderos limites del Estado de Chiapas, en este mismo sentido hacen responsable a dichas instituciones por lo que pueda ocurrir con los ejidatarios y comuneros de ambos estados.

“Pedimos a nuestros hermanos Oaxaqueños que no nos amenacen y nos confronten, que sea el gobierno federal y los otros poderes que den una solución definitiva a este conflicto” manifestaron los ejidatarios en rueda de prensa

Con la finalidad de dar termino al conflicto, hacen un llamado para que se atienda de manera urgente el problema de los limites territoriales y que se evite el derramamiento de sangre.

Así mismo piden la intervención de la Secretaria de Gobernación, para que se convoque a ambos estados, a una mesa de diálogo que permita apaciguar el problema sigue creciendo y puede estallar en violencia en cualquier momento.

Finalmente, decretaron que en este momento se encuentran en estado de alerta y no permitirán el paso a las personas que no pertenezcan a sus ejidos, pues defenderán su territorio son sus vidas si es posible.