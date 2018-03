En Cintalapa escuela Patito retiene documentos de  ex alumnas

Ezequiel Gómez

Cintalapa. De manera molesta alumnas de la Universidad de Enfermería “Hellen Keller Adams” del municipio de Cintalapa, denunciaron ante este medio de comunicación que dicha institución esta brindando un mal funcionamiento e irregularidades ya que se encuentra operando fuera del orden de la Secretaria de Educación Pública.

De acuerdo versiones de un grupo de ex alumnas de dicha escuela, dieron a conocer que esta institución no cuenta con certeza jurídica por parte de la SEP, pues aseguraron es patito.

Las afectadas exigen de manera pública al director del plantel, que les regrese sus documentos personales para que puedan inscribirse en otra universidad que cuente con certeza y que este avalada por la SEP.

Las denunciantes Cinthia Guadalupe Zárate Martínez, Xóchitl Elizabeth Mandujano Vera y Leydi Joselyn Santiago Aguilar, argumentaron que ellas fueron advertidas que dicha escuela contaba con irregularidades por no tener reconocimiento oficial pero aun así aceptaron inscribirse.

Sostuvieron que el Director Javier Díaz Ibarra nunca hizo un convenio formal con el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa para que las alumnas pudieran hacer el servicio social.

Por ello las ocho alumnas que pertenecían a dicha escuela se acercaron a la Secretaria de Educación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para conocer si efectivamente operaba de manera regular y confirmaron que la institución no cuenta con registro estatal ni federal

Ante esta noticia las alumnas solicitaron su baja voluntaria y pidieron a la dirección sus documentos oficiales pero hasta hoy día no han sido entregados, por lo que están procediendo de manera legal en contra de dicha universidad.

Concretaron que además de la devolución de documentos, también solicitan el reintegro del pago de inscripción que corresponde a mil pesos y mil 500 de colegiatura, ya que no recibieron clases en el cuatrimestre porque los maestros nunca se presentaron.