En conflicto limítrofe se favorece a Chenalhó, denuncia obispo

Agencias

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El sacerdote Sebastián López, párroco de Chalchihuitán, afirmó que a cinco meses de que se agudizó el conflicto por límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, todavía quedan varias familias desplazadas de la comunidad Pom, debido a que no han sido reconstruidas sus casas que fueron quemadas y porque todavía se escuchan disparos de arma de fuego por las noches.

En entrevista también dijo que los habitantes de Chenalhó están trabajando y cosechando elotes en las tierras en disputa entre ambos municipios, aunque aclaró que en diciembre pasado el Tribunal Agrario otorgó la razón a ese municipio sobre las 364 hectáreas que ambos se pelean desde hace más de 40 años.

“Ya hay bastante elote y otros están preparando la tierra para sembrar la milpa; tal parece que el gobierno ya lo tiene todo arreglado porque está a favor de Chenalhó”, agregó.

Señaló que los pobladores de Chenalhó comenzaron a trabajar las tierras en disputa, “desde que ellos mismos empezaron la balacera para quedarse con los terrenos”.

Recordó que el conflicto se agravó el 18 de octubre pasado cuando fue asesinado a balazos, Samuel Luna, originario de Canalumtic, Chalchihuitán, lo que desembocó en el desplazamiento de más de cinco mil de habitantes de varias comunidades, que regresaron paulatinamente a sus casas a partir de enero pasado.

López dijo que sin embargo, todavía quedan varias familias desplazadas, aunque no precisó el número, al tiempo de precisar que en la cabecera ya no quedan desplazados.

“El domingo pasé por Pom y vi que hay dos campamentos; la gente no regresa a sus casas porque todavía hay balazos por las noches. Es variado: a veces echan dos o tres disparos y a veces más”, expresó.

“En Pom y Canalumtic fueron quemadas nueve casas y aunque han pedido muchas veces al gobierno que les reconstruya, no les han hecho caso, aparte de que no hay desarme para la gente de Chenalho”, aseveró el sacerdote perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

-¿Qué llamado harías al gobierno tú como párroco de Chalchihuitán?

-De por sí no escucha; por más que se hable no escucha. De todas maneras le pedimos que busque una solución al problema porque el terreno en disputa ya lo está trabajando Chenalhó.