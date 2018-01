En correos ni una carta para Reyes Magos a falta de buzón

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Los niños de esta ciudad no pudieron depositar su carta a los Reyes Magos en la oficina de Servicios de Corres de México, ya que lo oficina central no envío los buzones que año con año fomentaban está tradición.

Al visitar el lugar, los trabajadores dijeron que desde la Ciudad de México no habían enviado el buzón especial que habían colocado todos los años, con la finalidad de fomentar la tradición de los Santos Reyes; argumentaron también desconocer el motivo.

“Como nadie vio un buzón, ningún niño preguntó en esta ocasión, en años anteriores los niños se motivaban a escribir su carta, incluso acá mismo contábamos con algunos formatos, pero como no vieron nada, nadie preguntó al respecto”.

Y es que en otros años la oficina de correos colocaba un buzón especial e incluso daban difusión a ello en diferentes centros educativos, antes de la temporada vacacional.

Por lo regular era desde el mes de noviembre que se colocaba un buzón especial y ponían a disposición de los niños un formato de cartas con un costo mínimo, además de que al enviar la carta, el costo del timbre correspondiente era de 7 pesos.

Tras un sondeo en las afueras con algunas personas adultas, consideraron que los correos electrónicos han hecho que muchas personas se olviden del uso de este sistema de mensaje, por lo que podría ser un factor por el cual se perdió el escribirle una carta a los santos reyes o en su caso a Santa Claus.