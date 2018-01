En el contexto de la disputa por la designación del candidato de la coalición Todos por Chiapas al gobierno del estado, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó este domingo en Tuxtla Gutiérrez una marcha y concentración de miles de seguidores en contra de la “imposición” del priísta Roberto Albores Gleason.

“Nosotros estamos dando la lucha porque se democraticen las decisiones en el centro del país y porque no haya una imposición en Chiapas, sino que haya apertura para todos los aspirantes”, afirmó en entrevista posterior a lo que llamó la segunda asamblea por la dignidad del pueblo.

“Como me han visto muy echado para adelante han querido doblegarme, espantarme y han llegado inclusive a atentar contra mi tranquilidad, pero si me quieren ver de rodillas no lo lograrán; no me van a doblegar”, advirtió mientras sus seguidores gritaban “Lalo, Lalo”.

Agregó: “Se los digo allá arriba para que nos escuchen: he sido prudente pero con esta marcha vamos a concluir con las movilizaciones y me voy a ir a recorrer todos los rincones de Chiapas”.

Dijo que el movimiento que encabeza nació de la insatisfacción social, “y yo estoy empeñado en cambiar la historia de este pueblo: este movimiento llegó para quedarse”.

En el mitin realizado en una calle del centro de la capital del estado pidió que “no haya más decisiones del centro del país porque no estamos dispuestos a aceptarlo. Voy a seguir en esta ruta de trabajo”.

-Dice el PRI que su virtual candidato ya es Albores -le dijo un reportero al final del acto.

-No lo sé. Nosotros estamos dando una lucha por que se democraticen las decisiones en el centro del país.

– ¿La candidatura se definirá en una convención de delegados, según registro ante el órgano electoral?

-Allí hay una coalición, hay un vocero que da a conocer lo que se va hacer. Nuestra lucha es porque no haya imposición en Chiapas y haya apertura para todos los aspirantes.

Afirmó que recientemente fue intimidado para que desista de su intención de buscar la candidatura. “Fue en la madrugada y ni siquiera una orden de presentación hubo. Fue un atropello, pero no quiero hacer más alarde del tema, quiero convocar a la reflexión, a la seriedad y al respeto; quieren intimidarme, me quieren doblegar, arrodillar, y el tema es que no soy yo, somos miles, es lo que estoy tratando de decirles”.La coalición Todos por Chiapas está integrada por el PRI, el PVEM, el Panal, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas.