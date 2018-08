En el futbol de élite no debería existir el césped artificial: Steven Gerrard

Glasgow, Escocia – Steven Gerrard es un símbolo del Liverpool, leyenda del futbol inglés y uno de los mediocampistas más importantes de su generación a nivel mundial. Con todas esas credenciales, el exfutbolista y ahora entrenador del Rangers de Escocia asegura que el césped artificial no tiene lugar en el futbol de élite.

“Es difícil para mí comentarlo. Todos sabemos que los campos de plástico no son tan seguros como el césped”, dijo tras la victoria por 3-1 ante Kilmarnock, juego en el que lesionó su jugador Jamie Murphy por culpa de la superficie.

“No estoy aquí para faltarle al respeto a Kilmarnock y sus instalaciones de juego. Sé que ayuda a mantener el funcionamiento de su club, pero, en mi opinión, en el futbol de élite no debería haber ningún estadio con césped artificial”.

De acuerdo con la percepción del excapitán del Liverpool, el pasto natural es mucho más seguro para los futbolistas porque previene lesiones como la de su jugador.

“Estamos hablando de futbolistas de élite, que ganan muchísimo dinero, y creo que para todos los clubes del mundo es más seguro tener césped natural”, aseguró.

“Tendremos que esperar y ver, creo que si le preguntas a Jamie en este momento él dirá que fue un incidente causado por el terreno de juego (…) No quiero preocuparme demasiado rápido, vamos a esperar y ver qué dicen los exámenes, todos tememos lo peor”.