En elecciones la ciudadanía debe ejercer el voto “útil”: César Serrano

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Durante la presentación de candidatos del Partido Podemos Mover a Chiapas realizado en esta ciudad, quien abanderará al partido en Tuxtla Gutiérrez, César Serrano llamó a los capitalinos a ejercer el voto “útil”, es decir, no votar por los mismos de siempre y apoyar un proyecto ciudadano, respaldado por un instituto político local.

“Hay ciudadanos con muchas ganas de participar, sabemos cómo ha sido el modus operandi de muchos, pero la entrega de despensas ya no garantiza nada, es importante reflexionar a quién confiar el voto, nosotros representamos un movimiento ciudadano respaldado por el partido, necesitamos de ese voto útil, derivado del malestar ciudadano, porque en la capital hay muchas cosas pendientes”.

Respecto a los candidatos de los otros partidos, César Serrano dijo que la sociedad ubica a personajes como Carlos Morales, Paco Rojas, pero deben estar conscientes que el cambio no se da con los mismos, sino con personas nuevas.

“Son adversarios de respeto, pero han sufrido un desgaste normal de la política, han hecho erosión, yo no le he quedado mal a la ciudad, es mi primera oportunidad y espero no defraudarlos”.

Agregó que muchos dicen tener la maquinaria ya aceitada para ser el preferido, “pero la maquinaria que tiene la sociedad es mucho más grande que cualquier sistema que pudiese operar en favor de un candidato en especial y es ahí donde estamos convenciendo a la ciudadanía que se sume al proyecto”.

Comentó que en Tuxtla hay muchas cosas que se han dejado de hacer, pero el tema que más preocupa es la inseguridad, “Tuxtla es ya una ciudad insegura, independientemente de los servicios que se aquejan, porque tiene que ver con la tranquilidad de la familia, es algo que debe de garantizar un buen gobierno”.

“Hay mucho que hacer a partir del 29 de mayo al 27 de junio, un activismo en favor de que se genere bienestar en Tuxtla Gutiérrez. El proyecto que encabezo dará la sorpresa y muchos se pondrán morados”, finalizó.