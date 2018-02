En Francia los jugadores se interesan en jugar en México: Gignac

REDACCIÓN PENDULO

Desde su llegada al futbol mexicano, se ha pensado que André-Pierre Gignac abrió las puertas para que jugadores europeos de calidad lleguen a la liga y, aunque no lo consideró cierto, mencionó que en Francia ya se interesan por jugar en México.

“Estoy feliz de que piensen eso, pero antes de mí llegaron buenos jugadores también, entonces no creo que sea cierto, pero lo que es cierto es que en Francia ahora los jugadores están interesados en jugar en la Liga MX y eso es un orgullo”, declaró en entrevista con Tigres.

El delantero felino resaltó el nivel de competencia en la Liga MX, pues consideró que es duro enfrentarse a los defensas en un futbol tan físico.

“Hay buen nivel, llegaron jugadores importantes, es muy físico, tenemos equipos muy importantes, en el norte tenemos dos, en la capital también hay equipos importantes, pero supimos hacer las cosas bien para que Tigres sea reconocido en el país”, señaló.

Ya para finalizar, Dédé mencionó que no le interesa hacer historia en Tigres, sino conseguir títulos, ya que en el 2015 arribó para ayudar al club, pese a que ya se colocó como el tercer mejor goleador del equipo con 70 anotaciones

“Vine para ayudar al equipo, también los fichajes que hicieron con Damm, Aquino, después Rafael, Eduardo, Enner, tenemos un equipazo y más fácil para el tener tantos buenos jugadores detrás de mí, entonces llegué, no para hacer historia, para ayudar a un club, la verdad no me importa, lo que quiero es ganar títulos”, finalizó.