En IMSS Prospera de Chiapas mujer tiene trillizas en su sexto embarazo

Un equipo multidisciplinario de médicos anestesiólogos, pediatras, neonatólogos, ginecobstetras y enfermeras del Hospital Rural No. 31 del programa IMSS- PROSPERA en Ocozocoautla atendió el nacimiento de trillizas de 36 semanas de gestación, las cuales se encuentran completamente saludables.

El matrimonio conformado por Graciela Díaz Pérez de 28 años y Javier Rodríguez Sántiz de 26 años, provenientes de la comunidad de Chamizal, municipio de Ocosingo, en la Región Selva de Chiapas, al conocer del embarazo comenzaron a llevar su control prenatal en su localidad, hasta enterarse que serían trillizas fue necesario su referencia al Hospital Rural del IMSS para realizarle cesárea a Graciela y cuidar su vida y las de sus bebés.

Las trillizas son resultados de un sexto embarazo y en los próximos días podrían ser dadas de alta para reunirse con sus otras tres hermanas y dos hermanos, en Ocosingo.

Jorge Luis Coello Ortiz, director del Hospital Rural, informó que el 20 de agosto se recibió a Graciela derivada del Hospital Básico Comunitario de la Secretaría de Salud estatal en Ocosingo, para programar su cirugía el día 22.

Explicó que la intervención fue compleja ya que Graciela cuenta con un tipo de sangre poco común, O negativo, además los bebés presentaban una sola placenta, siendo que por lo general los embarazos múltiples suelen distender demasiado el útero de la madre, dificultando su recuperación.

Gracias a la colaboración con el Banco de Sangre Estatal, el Hospital IMSS- PROSPERA pudo obtener los paquetes hemáticos compatibles con el grupo sanguíneo de Graciela, para prever su posible transfusión en caso de emergencia; sin embargo no fue necesaria su utilización, ya que la pérdida de sangre no fue más allá de la usual en este tipo de procedimientos.

José Luis Hernández Macías, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Rural y quien intervino a Graciela, dijo que este es el primer parto múltiple que se atiende en el nosocomio y ocurrió sin complicaciones, dando como resultado el nacimiento de tres niñas saludables de 2.1, 2.3 y 2.4 kilogramos, quienes fueron rápidamente atendidas por los especialistas neonatales para cerciorarse de su estado de salud y hacerles pruebas de somatometría, es decir verificar su peso y talla.

Destacó que si bien el Hospital cuenta un área de Cuidados Intensivos Neonatales con cunas radiantes e incubadoras de alta tecnología, no fue necesaria su utilización debido a la buena respuesta de las bebés a los estudios que evalúan su desarrollo fuera del vientre materno.

Graciela y su esposo Javier agradecieron a nombre de su familia la labor del personal de salud de IMSS-PROSPERA, a las enfermeras, anestesiólogos, ginecólogos, pediatras y demás personal que intervino durante su estancia hospitalaria para llevar un adecuado control, así como a quienes participaron en su pronta atención el día del parto.