En incremento enfermedades de incontinencia urinaria

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- “Más de 200 millones de personas sufren de Incontinencia Urinaria (IU). Los efectos comunes de la IU son un 37 por ciento emocional, 13 laboral, 13 familiar, 34 social, de los cuales entre el 15 y 30 por ciento son personas menores de 65 años y 30-55 mayores, uno de cada tres son mujeres y uno de cada 14 hombres”.

Fueron datos revelados por el Doctor Hernán León Velasco, durante la conferencia de “Urología” que impartió a los alumnos de la Carrera de Medicina de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en el marco de las Jornadas Universitarias y del Día del Médico.

Durante la plática sostenida indicó que se clasifican en tres tipos “por esfuerzo, urgencia y mixta”, el cual aclaró no necesariamente se presenta en edades avanzadas “y esto no tiene que limitar tu actividad física, pues dos terceras partes de las personas con síntomas de vejiga hiperactiva no utilizan productos para controlar la pérdida de orina”.

Durante la charla con los universitarios, el médico especialista en Urología, egresado de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), además de docente, poeta y promotor de cultura, mencionó que las mujeres que han tenido partos múltiples y/o vaginales, en la menopausia, obesas, diabéticas, con enfermedades neurológicas, son candidatas a padecer UI, padecimiento que podría indicar riesgo de diabetes, tumor en la vejiga, piedras en la vejiga, daños o trauma neurológico.

Al referirse al tema de la “disfusión eréctil”, consideró que un 80 por ciento de los casos, puede ser un síntoma de otros de enfermedades, como la hipertensión o la diabetes, “que muchas veces no saben que las padecen”.

Las principales causas de la también llamada impotencia erigendi, es la incapacidad de repetida de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria, un 80 por ciento es orgánica de los cuales 5 se deben a males endócrinos (en glándulas y hormonas), 10 por males neurológicos (Parkinson, distrofias, musculares), 15 medicación, 30 diabetes; y el 20 por ciento por psíquicas, psicológicas o emocionales, y un 40 por enfermedades vasculares (hipertensión arteriosclerosis).

Entre los principales tratamientos dependiendo la cusa están según León Velasco, fármacos orales, entre ellos inhibidores de la PDES; inyecciones en el pene; Dispositivos de Vacío, cirugías, tratamientos hormonales y tratamientos psicológicos, pues un 50 por ciento de estos casos se presentan en los mayores de 40 años, 80 por padecer otras enfermedades y 10 están en algún tratamiento.

“Pero sabían que en algunos casos, la solución puede ser tan simple como perder peso, hacer ejercicio o dejar de fumar”, concluyó en el tema.

Hernán León, además de médico es docente, poeta y promotor cultural, autor de la letra del himno de la Universidad Politécnica de Chiapas, galardonado en Octubre de 2010 por su obra “Rostros del mar”, bajo el seudónimo de “Galileo Galilei” con el premio estatal de poesía “Enoch Cancino Casahonda” en su primera edición y su último libro lo titulo “Canek el escriba” que se acerca a la mística maya.