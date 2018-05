En la adversidad, el PRI puede contar con su militancia: Willy Ochoa

Ciudad de México; “La llegada de René Juárez Cisneros como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI significa el restablecimiento de los equilibrios políticos entre campañas y partido en tiempos muy complejos, significa reconocer que para avanzar necesitamos contar con un partido unificado” aseguró el ex Secretario de Organización del CEN del PRI, Willy Ochoa.

Por su parte René Juárez Cisneros, aseguró que “somos orgullosamente priistas, nacimos de la diversidad para construir la unidad, aquí se respetan todas las opiniones, el PRI, nos necesita a todos, quien tenga cariño, amor, gratitud por nuestro partido, es hora de demostrarlo para construir la victoria en este desafío que hoy enfrentamos, no hay espacio para el cansancio ni el pesimismo, es ahora o nunca”.

Durante el evento denominado “Avanzando Juntos” desde el CEN del PRI, Ochoa Gallegos mostró respaldo hacia el nuevo líder nacional del Revolucionario Institucional con quien dijo estar de acuerdo en “ponderar la capacidad política de una militancia bien representada, bien entendida y bien escuchada, si en algún momento el PRI necesitó de los priistas es ahora, no hay mañana”

Willy Ochoa dijo que “no importa en que momento esté el partido, si con algo puede contar siempre, es con el trabajo de las bases, pero aquí la diferencia no es saberlo, sino hacer algo al respecto, la unidad del PRI ya no es un proceso automatizado, ahora es parte de un proceso que dé cabida a la militancia de forma correcta, ellos deciden, la militancia es la fuerza del partido”

Por último Willy Ochoa hizo un llamado a las fuerzas políticas, desde los dirigentes hasta los militantes, para convocar a todos a sumarnos para ayudar a nuestro partido, con determinación y con la frente en alto.