En lo que va del 2018, autoridades sanitarias no han encontrado bebidas adulteradas en Chiapas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 29 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- En Chiapas en lo que va del 2018 no se han encontrado bebidas adulteradas en los más de 7 mil establecimientos que existen con licencia para la venta de bebidas alcohólicas.

Dio a conocer Roger Adrián Flores, Coordinador de Verificadores del Área de Alcoholes de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, expuso que estos negocios son con diversos giros dentro de los que destacó bares, restaurantes, tiendas de abarrotes o depósitos.

Detalló además que la venta de bebidas adulteradas, es un anomalías de alto riesgo pero corregibles se suspende temporalmente el servicio del establecimiento y se ponen los sellos de clausura en lo que se solventan su caso. En cuanto a las tiendas de abarrotes y depósitos con venta de cervezas y alcohol, el cierre es temporal.

“Se aplican las verificaciones para que éstos cumplan con todos los requisitos ya que al no contar con una licencia de funcionamiento se comete un delito en materia sanitaria de acuerdo al Código Penal, por lo que detectar un caso se da parte a las autoridades competentes al ser un establecimiento irregular”, detalló.

Con relación al incremento de bares irregulares, el Coordinador de Verificadores del Área de Alcoholes de la Dipris, externó que si ha crecido, aunque reconoció no tener cifras exactas y es a través de las denuncias ciudadanas que tienen un panorama pero no se lleva un registro como tal.

Agregó que el departamento de resoluciones es el encargado de aplicar una multa económica de encontrarse anomalías fitosanitarias, no respetar la rotulación y el aforo, vender bebidas a menores de edad, entre otras.