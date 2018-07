En manos del gobierno evitar migración juvenil

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas; deben velar para evitar que los jóvenes se queden trabajando solamente en el campo, darles alternativas, expresó Luis Gómez, dirigente de la Unión Obrera Campesina (UGOCP).

Aseguró que se requiere de una política responsable hacia el campo donde los jóvenes de 15 años y más ocupados en actividades agrícolas es de al menos 200 mil; especialmente en los Altos, Norte, Selva, Sierra, Frontera y Mezcalapa, sin que esto signifique que no exista en otras regiones.

Lo que es una realidad, es que carecen de alternativas de desarrollo y por tanto quedarse en el medio rural significa pobreza y miseria porque no hay condiciones de tener una mejor vida, esto es lo que urge cambiar, así como apoyar al campo, todo ello va de la mano se insistió.

El sector poblacional juvenil es de alto riesgo y reclama atención prioritaria pues es ahí de salen parte de los problemas que afectan al país pues no tienen opciones de desarrollo para construir alternativas mejores en el campo, un ejemplo es la migración y mayor pobreza en la sociedad.

Más adelante señaló que en cuanto a los ingresos de estos jóvenes agricultores, el 25.7 por ciento gana hasta un salario mínimo de 88.36 pesos diarios, 33.5 por ciento más de uno hasta dos salarios mínimos, 8.2 por ciento más de dos o hasta más de cinco salarios mínimos y el 32.6 por ciento no recibe ninguna retribución.

Cerró diciendo que un programa como oportunidades te da un apoyo para que medio vivas pero si por alguna razón logras salir un poquito adelante pones un piso firme o pones un techo o medio arreglas tu vivienda, resulta que el programa te hecha de sus beneficios porqué, porque ya dejaste de ser pobre.