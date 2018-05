EN MEMORIA DE MARIA DEL SOCORRO SALAZAR SERRANO

REDACCIÓN PÉNDULO DE CHIAPAS

Los siguientes son textos originales de la libreta del DT de Mañosos Club, Luis Enrique Vázquez Nava, al tiempo que vivía con el pesar del desvanecimiento de su amada abuelita.

..

El único destino aparente: cumplir el ciclo de la vida. Estar y no estar más, tu huella en la memoria. Por eso hay que hacerlo bien cuando uno está aquí. Hemos de hacer lo que es debido, y es la virtud la que debemos cosechar. Como tú, abuelita. El mérito está en hacerlo bien. Si la vida la conozco y soy lo que soy, es porque he tenido gente a mi alrededor, que son mi familia, ellos no hacen falta nunca, y lo hacen con amor, a su manera. Así nos amamos todos, a nuestra manera.

Es una etapa dura, que no había experimentado desde niño. Convivir con la muerte. Me duele ser distante cuando ella estaba bien. No puedo entender cómo sucede, pero el tiempo que pasé contigo espero que lo hayas pasado bien. Ya voy en camino, vieja. Esperame, esperame. Dame esa oportunidad, abuelita.

Porque uno es hijo y no entiende al padre, que lo que quiere para uno es el bien. Estuvimos juntos con una sonrisa. Así te recuerdo, hermosa, y tan feliz que estabas la última vez que nos vimos.

…

Por pensar que no volverás conmigo

Así se va muriendo mi alma

Y va creciendo éste vacío en mí, que no lleno con nada

Es tu amor el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó… Como una flor eterna

…

Los abuelos hacen todo por amor, ABUELITA, TE AMO. Que se vayan todos de aquí, un momento, por favor, estoy aquí, y me han contado lo mal que estás. Eso me pone triste. Imaginarte así. Que a uno lo recuerden. Eso es legado tuyo. Es legado tuyo y sólo tuyo, y te voy a cumplir porque lo mereces, y es tu memoria, la memoria de una mujer que a mí me dio todo lo que tenía en todo momento. La vida me la contaste tú. Eres mi vieja, la que más anhelo ver bien. Eres la más grande, una leyenda de la vida. Escribes magia y la veo ahora, ¡¡¡NO SIENTES MIEDO, SIGUE SONRIENDO!!!

…

Será el honor más grande para mí, honrar tu memoria, abuelita. Ponerle ganas a la vida porque tú fuiste la más grande entre las grandes, y siempre estuviste conmigo porque me amabas, y lo diste todo, porque a eso venimos aquí, a ser semilla de bondad, del bien, ciclo de la vida.

…

MAÑOSOS CLUB ESTÁ UNIDO CON LA FAMILIA DE NUESTRO DT, NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARÍA DEL SOCORRO SALAZAR, QUE SIRVIÓ AL CUERPO DIPLOMATICO DE MÉXICO EN EL MUNDO, UNA GRAN MUJER QUE DEJA UNA SEMILLA DE AMOR POR LA VIDA. DEDICAREMOS ÉSTA TEMPORADA A SU MEMORIA.