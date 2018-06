En mi gobierno no habrá fuero para nadie: Rutilio

Eliminar el fuero y los privilegios de los altos funcionarios son dos de las demandas más sentidas de la población chiapaneca que ya está harta de las injusticias, aseguró Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Chiapas.

El abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) dijo en entrevista que desde el primer día de su gobierno enviará una iniciativa al Congreso Local para terminar con la inmunidad que gozan algunos servidores públicos y que les ha permitido evadir la ley.

“Ante la gran pobreza que sufre Chiapas la gente reclama, y con justa razón, que los funcionarios gocen de tantos privilegios como es esta herramienta jurídica que desde hace tiempo ya no tiene razón de ser. En mi gobierno no habrá fuero para nadie”, expresó.

Tras manifestar que en su administración nadie estará por encima de la ley, sostuvo que también se trabajará decididamente para erradicar la corrupción y la impunidad, dos de los grandes problemas que han agravado el panorama de desigualdad en la entidad.

En otro momento, el abanderado de la coalición integrada por Morena-PT-PES llamó a votar por el cambio verdadero que representa este proyecto, el cual busca hacer valer la democracia para lograr justicia y paz social que tanto anhelan las familias.

“Todos los recursos serán para el pueblo, vamos a trabajar para rescatar el campo, que todas y todos tengan acceso a una educación de calidad, garantizaremos el derecho a la salud, priorizaremos el combate a la pobreza; tengan confianza, no les vamos a fallar ni traicionar”, añadió.

En este sentido, exhortó a la población mantenerse atenta para no caer en engaños como los que surgen cada elección para evitar que la gente ejerza su voto libremente, al tiempo que aclaró que no se terminarán los programas sociales, sino que se mejorarán.

Por ello, pidió defender la voluntad popular y vigilar las casillas, para que el día la jornada electoral, el próximo domingo 1 de julio, transcurra en tranquilidad además de reiterar la petición del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar con “voto parejo” a las y los aspirantes de Morena-PT-PES, pues de esta forma se puede garantizar que todas las propuestas para impulsar el desarrollo sean una realidad.