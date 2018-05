En mi gobierno no habrá impunidad para los corruptos: Aguilar Bodegas

TAPACHULA, Chis., 21 de mayo.- Ante la recurrente queja de empresarios y colegios de profesionistas de la industria de la construcción relacionado con la corrupción, el candidato de la coalición “Por Chiapas al Frente” al gobierno del estado, José Antonio Aguilar Bodegas afirmó que en su administración “no habrá moches “ y que los funcionarios a los que se les compruebe su participación en dichos actos serán destituidos y tendrán que enfrentarse a la justicia.

Afirmó que no habrá impunidad y que se aplicará la ley a quienes incurran en actos de corrupción. Dijo que quienes roben tendrán que devolver el dinero, además de que no podrán volver a ocupar un cargo público.

Se comprometió a transparentar el otorgamiento de contratos de obras públicas y que en éste proceso se priorizará a las empresas chiapanecas. Añadió que se va a crear una Comisión de la Verdad que investigue el destino que tuvo el dinero de la deuda que ha frenado el desarrollo de Chiapas durante un periodo de 30 años.

“Soy un convencido del cáncer de la corrupción y estoy convencido de que la vida pública no es para enriquecerse”, dijo al solicitar la organización de la sociedad para que sea partícipe en el combate a la corrupción.

El abanderado del PAN, PRD y MC afirmó que en el estado existe una severa crisis económica prácticamente de todos los sectores, por lo que reiteró su compromiso para impulsar un programa de rescate de las empresas locales.

Aguilar Bodegas escuchó los planteamientos de colegios de ingenieros, de arquitectos, de industriales y de empresarios, que demandaron la reactivación económica, mayor inversión en infraestructura, descentralización de las dependencias estatales, ampliación de servicios básicos como agua potable y alcantarillado, saneamiento de ríos, mantenimiento de carreteras y caminos rurales, entre otros.

Asimismo, exigieron que las obras que se comiencen tengan el recurso garantizado para que no se queden inconclusas y ocasionen deudas que hacen quebrar a las empresas; pidieron crear las cartas urbanas de las ciudades y los planes de desarrollo.

Por otra parte, Aguilar Bodegas sostuvo un encuentro con representantes de sectores productivos agrícolas y pecuarios, ante quienes planteó que su gobierno impulsará un amplio programa para el rescate del campo chiapaneco, de industrialización para dar valor agregado a las cosechas y de impulso a la comercialización.

El político tapachulteco ha recibido el respaldo de la sociedad costeña durante una intensa campaña que en los dos últimos días abarcó los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec y Tapachula, escuchando los planteamientos de los habitantes.