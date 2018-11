En Oxchuc a favor de elecciones por partidos políticos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Mediante un escrito, representantes de la Asociación de Comunidades y Organizaciones para la Unidad, Transformación y Desarrollo Económico del Municipio de Oxchuc, dieron a conocer que se encuentran a favor las elecciones se realicen con partidos político y no por un plebiscito.

El argumento es que quienes quieren llevar la elección por usos y costumbres representa un grupo minoritario, lo cual únicamente trajo como consecuencia que en Oxchuc no se realizarán elecciones el pasado primero de julio.

Otro argumento es que la Comisión Permanente de Paz y Justicia fue la principal opositora a que se repitieran autoridades, y haciendo la elección bajo usos y costumbres buscan repetir en el poder.

“Hacemos un llamado al IEPC as que tome en cuenta el clamor de los ciudadanos que no se presten a creer las mentiras de los caciques y que actúen conforme a derecho para evitar impugnaciones posteriores por cualquier anomalías que pudieran suceder y más derramamiento de sangre”, añadió.

Señalan que el denominado grupo Comisión permanente, presentó ante el Tribunal Electoral de Chiapas, un escrito donde se supone que se ha aprobado que sea las elecciones por medio de usos y costumbres, cuando se están llevando a cabo pruebas.

Lamentan que quienes actualmente se mantienen en el poder, están usando “amenazas, armas, y violentando las garantías individuales” para que la población decline a aceptar la elección por medio de usos y costumbres, logrando “divisionismo”.

Resaltaron que la instalación de urnas y el voto secreto ayudaría a evitar que el grupo denominado Comisión permanente, busque vengarse de aquellos no voten por ellos “ya que recientemente han sido encarcelados y golpeados compañeros por no obedecer sus caprichos, como el 3 de noviembre”.