En Paredón hay un solo policía para 20 mil habitantes, pero ni vigila

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de abril (El Estado).- Habitantes de Paredón, perteneciente al municipio de Tonalá, Chiapas, aseguraron que hay un solo policía para salvaguardar la integridad de aproximadamente 20 mil habitantes.

Cabe destacar que Paredón es un una localidad meramente pesquera pero sumamente productiva, ya que esta actividad es la principal actividad de quienes viven en este lugar, además de que lo que ahí se produce, que son camarones, pescados y todo tipo de moluscos, no solo son llevados a Tonalá, que es la cabecera municipal, sino también a varias partes del estado.

Sin embargo, aunque mencionaron que hoy en día Paredón no es un lugar peligroso, sí argumentaron que suelen cometerse delitos menores, como robos y asaltos, esto a manos de delincuentes sin experiencia, simplemente novatos.

También, reconocieron que las familias de Paredón, por cuestiones de seguridad, de diez hogares, ocho tienen armas, de las cuales siete son de alto calibre, como R15, AK47, entre otras, incluso que son exclusivas de uso del ejército mexicano.

En este sentido, señalaron que poco antes de llegar a la localidad, hay un destacamento del Ejército, sin embargo dijeron que los militares no se encargan de velar por la seguridad de los habitantes de Paredón, por lo que no realizan patrullajes por las calles ni en el malecón.

Puntualizaron que Paredón requiere de policías aptos, bien preparados y que sirvan al pueblo, ya que actualmente el único que hay se encuentra únicamente atendiendo las órdenes del agente municipal, quien carece de toda sensibilidad ni se preocupa por la población, sino solamente de sus intereses.

Por ello, urgieron a las autoridades estatales y municipales a que establezcan más elementos de seguridad en Paredón, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los habitantes, así también exhortaron a las mismas a capacitar al único policía que trabaja en esta localidad.