En puerta enfrentamiento sangriento por problemas limítrofes

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 26 de abril de 2018 (muralchiapas.com).- Ejidatarios del noroeste del municipio de Cintalapa del estado de Chiapas, advirtieron al Gobernador, Manuel Velasco Coello y al gobierno federal un inminente enfrentamiento sangriento con los comuneros del estado vecino de Oaxaca, por problemas de límites entre ambas parte, por lo que demandaron atención urgente.

El coordinador general de las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), Agustín Gómez Patishtán explicó que por más de medio siglo ha persistido la violencia en el límite territorial por pobladores de Chimalapa, donde se le atribuyen la quema de casas, amenazas y robo de ganado.

“Ha habido quema de casas, ha habido amenazas de tiroteo, robo de ganado y hay demandas. Ahora sí que (ha) a San Miguel, Santa María Chimalapa para allá”, mencionó.

En este contexto, señaló que si no de priorizan medidas cautelares ante estos hechos se podría dar inicio a un enfrentamiento armado entre campesinos oaxaqueños y chiapanecos.

“Si no se le da una atención inmediata que retome el ejecutivo, tanto la federación puede suceder eso, pero nosotros le estamos rogando a Dios que no llegue, porque nosotros no debemos matar entre campesinos. No debemos confrontar”, dijo

A esto, subrayó que hay ejidos demandados y tiene que comparecer para el mes de mayo ante Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Para finalizar, García Patishtán mencionó que el problema de la zona noroeste de Cintalapa, este lleva más de 50 años sin resolverse. “Desgraciadamente lo lamentamos mucho, gobierno que viene y gobierno que va nunca lo han retomado”.