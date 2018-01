Encapuchados vandalizan instalaciones de Sección 40

José Ángel Gómez Sánchez.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 17 de enero de 2018.- Nuevamente actos de violencia y barbarie atentan contra la buena marcha de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Fotografías que circulan en redes sociales dan muestra de los desmanes causados al inmueble del sindicato magisterial.

Son muestras de nuevas agresiones y actos de barbarie que desubicados realizaron en las instalaciones de ese organismo sindical que se ubica en el Libramiento norte oriente de Tuxtla Gutiérrez.Lo realizado por este grupo que no se atreve a dar la cara, por eso llevaron a cabo desmanes ocultándose tras máscaras y capuchas, dan muestras de que le apuestan a la anarquía y a la desestabilización.Sin duda, todo este asunto se da en un contexto de un relevo nacional y con clara intención de desestabilizar al gremio.

Hay que decir que hasta ahora todas estas acciones de violencia no han sido reivindicadas por grupo alguno, pero claramente se ve la intención de generar tensión y miedo entre las corrientes magisteriales que en el diálogo han encontrado espacios para el debate inteligente sin oportunidad de dar paso a la intransigencia.

Los verdaderos docentes con claro compromiso y liderazgo se preguntan ¿Quién está atrás y adelante de estos grupos? Que buscan beneficios de interés personal y de camarillas y tratan de minar el desarrollo y fortaleza del gremio magisterial.Para el grueso de la base magisterial está claro que hoy por hoy no son tiempos de canallas ni de momentos de tratar de espantar con el petate del muerto, de ahí la intención de generar desestabilización en la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no lograran pues una inmensa mayoría está convencida de que sólo a través de construir diálogo se pueden cristalizar acuerdos en beneficio del magisterio comprometido con la educación.