Enfermera asegura que su esposo está preso como represalia por el movimiento de Salud

Luis Ruiz/ASICh

La enfermera Cielo Gramajo, una de las que participaron en la huelga de hambre en la lucha por la defensa de los derechos de trabajadores de Salud en Chiapas, denunció que el gobierno de Manuel Velasco no ha cumplido con los acuerdos firmados el pasado.

No hay abasto de medicamento y materiales, ni equipos médicos para los centros de salud y las áreas hospitalarias, como se estableció en la minuta de acuerdos firmadas.

Tampoco se les ha cumplido con ponerlos al corriente con los recursos del SAR, Fovisste y seguros, donde aparecen como deudores y están muchos ya en buró de crédito, porque sus cuotas descontadas no han sido depositadas en esas entidades.

Asimismo, denunció que a pesar de haberse comprometido el gobierno a no ejercer represalias en contra de los trabajadores, esto se ha cometido al menos en contra suya porque su esposo está recluido en el penal El Amate desde el 9 de enero de este año.

Dijo que su esposo Límbano Domínguez Alegría está preso, en tanto las personas que han saqueado a la Secretaría de Salud están libres. Por esa situación asegura que se mantendrá en plantón frente al Palacio de Gobierno. ASICh