Enfermeras llevan caso hasta Raúl Vera

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Un grupo de enfermeras de la Secretaría de Salud en Chiapas, acudieron al norte del país, para entrevistarse con el obispo Raúl Vera, para denunciar las irregularidades que se están presentando en la entidad, el hostigamiento y feminicidios.

Las trabajadoras de la Secretaría, indicaron que se organizaron desde hace 17 año con la firme convicción de servir en el terreno de la Salud a la población vulnerable en el Estado de Chiapas, “conocemos la operatividad de nuestra Institución desde adentro y sabemos de las deficiencias propias de nuestro servicio, a un que existe una gran diversidad de errores el de mayor envergadura y que más daño hace a nuestra población se centra en la corrupción”.

En este encuentro, se planteó la necesidad de recibir apoyo a través de los medios de comunicación nacional e internacional, para que vean las condiciones no solo económicas de los trabajadores, sino que sea más allá como la precariedad de los centros de salud, hospitales y demás.

En Chiapas no solo no hay medicamentos, sino que hay una crisis, prefieren dijeron, dar el dinero al gobernador Manuel Velasco y a los partidos políticos, que a la sociedad que requiere urgentemente una cirugía, un apoyo médico que conduzca a mejorar su salud.

Además de la mala administración del presupuesto destinado para tal fin. “Desde hace 17 años hemos evidenciado tanto a nivel privado con las autoridades como a nivel publico las anomalías de nuestra Institución, nuestra actitud nos ha llevado a diversos tipo de manifestaciones, desde la denuncia en los medios de comunicación hasta establecer un campamento con 11 enfermeras que por 23 días permanecieron en huelga de hambre”.

Para las enfermeras “podemos decir que ya hemos experimentado todo tipo de expresión de protesta y hasta el día de hoy solo hemos obtenido escasos resultados favorable, pero a pesar de ello no claudicamos en insistir y luchar por una Secretaria de Salud más justa”, concluyeron.