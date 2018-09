enTerándote/Ulises Valdez

A 197 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA ESPAÑA

Hoy 27 de septiembre del 2018, estaremos recordando con gran orgullo una de las etapas más históricas y conmemorativas de México, la independencia de Nueva España de España en 1821. Por lo que escribiremos una breve reseña histórica de este importante acontecimiento.

El preludio a este fin de la guerra, se dio con el abrazo de Acatempan un 21 de febrero de 1810, entre el general de las fuerzas realistas, Agustín de Iturbide y el general de las fuerzas insurgentes, Vicente Guerrero, quienes pondrían fin a un movimiento de independencia de once años. Después de muchos años de combatir a los insurgentes y ser uno de los principales perseguidores de los que querían la libertad de La Nueva España de España, Agustín de Iturbide, al no poder derrotar a Vicente Guerrero, el último general insurgente en insurrección, decide enviarle unas cartas a Vicente Guerrero, donde le proponía terminar el movimiento armado y firmar la independencia de la Nueva España. Guerrero después de pensarlo muy bien, decide aceptar la entrevista con Iturbide y dar por fin terminado, el movimiento de Independencia en común acuerdo entre los dos generales de ambos mandos. Antes de este gran acontecimiento, el Virrey Juan Ruíz de Apodaca, les otorgó una amnistía a varios generales y militantes insurgentes para no seguir con la lucha, entre ellos estuvo el General Manuel de Mier y Terán, quien aceptó esa amnistía. Por eso, solo Vicente Guerrero como principal insurgente no aceptó esa amnistía o perdón del Virrey de la Nueva España; por lo que continuó con la lucha de independencia.

Fue así de varios meses de pláticas y acuerdos entre ambos militares, se decide hacer una solo milicia, el ejército Trigarante, quienes entrarían a la ciudad de México un 27 de septiembre de 1821 con más de 16,000 soldados unidos en un solo ejército. Al frente de toda esta milicia militar, iría Agustín de Iturbide como comandante supremo de la fuerzas Trigarantes, y cerca de él, con sus miles de hombres, el gran insurgente que logró la Independencia de México; el general Vicente Guerrero. La entrada triunfal se había consumado ese día glorioso para todos los mexicanos que anhelaban y vieron consumado de manera victoriosa, la libertad de un pueblo oprimido por España durante más de 300 años. Pero faltaba darle oficialidad a esta gran victoria de libertad, por lo que al siguiente día, el 28 de septiembre de ese mismo año, se firmaba el acta de la consumación de la Independencia por los principales políticos y militares de lo que llegaría a ser nuestro México.

Es así que, esta fecha tan importante en la historia de nuestro país, debe de ser conmemorada cada año, como lo son el 15 de septiembre y el 20 de noviembre, y no pasar inadvertido de nuestra historia. Debemos también conmemorarlo y festejarlo como debe de ser, incluso de manera personal, para mí es una fecha más importante que otras que celebramos sin tanta trascendencia histórica en el calendario cívico mexicano.

Por lo tanto, es deber y obligación de todos como mexicanos, recordar estas dos fechas 27 y 28 de septiembre, como días de celebración nacional. Porque fueron los momentos para darnos la primer libertad de un país hermoso y querido que se llama “Estados Unidos Mexicanos” MÉXICO.

Lic. Ulises Valdez Arévalo. Cronista de Terán.