Entrará en vigencia reglamento contra el maltrato animal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento coleto, María del Refugio Ramos Ochoa, celebró que en breve se hará público el reglamento contra el maltrato animal, el cual entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial y el cual se enfoca especialmente en el cuidado de las mascotas.

“La intención es que las personas se hagan responsables de sus mascotas, ya vamos a hacer público el reglamento que es muy importante, ha sido una demanda de las asociaciones y organizaciones defensoras de animales y al mismo tiempo tiene la intención de prevenir un problema de salud pública”.

Ramos Ochoa dijo, sin entrar a detalle, que dentro del reglamento se contempla que las mascotas no permanezcan en el Parque Central, no pueden entrar a las nuevas instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem), los propietarios no deben dejar las heces fecales en la vía pública y quienes son agresivos por su naturaleza deben salir a la calle con un bozal.

Asimismo, habrá sanciones para quienes envenenen a perros y gatos de acuerdo a la normatividad que marca el reglamento; se castigará a quienes abandonen a sus mascotas, se realizarán esterilizaciones, en los domicilios con muchas mascotas que causen molestias a terceros serán multados, así como quienes los dejen en sus azoteas, supervisión a las veterinarias que vendan animales y se prohíbe su venta ilegal.

“Muchos ya saben los derechos que tiene un ser vivo, los seres humanos debemos darles cariño y responsabilizarse con los animales, no solo con sus vacunas, sino con otro tipo de cuidados”.

En el caso de la vacunación, los propietarios de perros y gatos pueden acudir a los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número II o al mismo Centro Canino Municipal, donde se otorga la vacuna de forma gratuita, además de que ahora mismo se encuentran en la Campaña Nacional de Vacunación, donde hay más de 12 mil dosis disponibles.

“En el Cecam hay vacunas y también en ciertos periodos se lanzan campañas de esterilización, todo es gratuito, pero se recomienda traer al menos una bolsa de alimentos, para apoyar a los animalitos que se encuentran acá”.