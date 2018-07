Entrega INE diputación federal a Roberto Rubio

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 30 de julio de 2018.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, entregó una constancia de mayoría y validez para diputado federal en el distrito 11 de Las Margaritas, a una persona que no estaba registrada como candidato a esa diputación, es funcionario de primer nivel del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello.

De acuerdo a los informes oficiales del INE, la presidencia del distrito 11 con sede en Las Margaritas entregó la constancia de mayoría y validez a quien fungiera como Secretario Técnico del gobierno de Manuel Velasco Coello de nombre Roberto Antonio Rubio Montejo cuando ya no estaba registrado como candidato a esa diputación de esa demarcación considerada para indígenas

Aunado a ello, Rubio Montejo presentó documentación falsa que lo acreditaba como oriundo o residente de comunidades indígenas de Las Margaritas, al igual que el ex secretario de Hacienda Humberto Pedrero a quién también lo acreditaron como ejidatario en una comunidad indígena del municipio de Bóchil y compitiera en la elección para diputado federal local en el distrito 2 con sede en ese municipio.

Ambas diputaciones electas se encuentran impugnadas ante la sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Xalapa, independientemente de ello también cuentan ya con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por falsificación de documentos y usurpación de funciones

El secretario técnico de Manuel Velasco Coello no solamente se conformó con falsificar y entregar esos documentos al consejo general del INE en México, sino también despojo de esa candidatura a otra persona del sexo femenino en virtud que es espacio corresponde que lo represente una mujer.

El caso de Rubio Montejo fue que el día 30 de junio a las 10 de la noche en sesión del General del INE en México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó la sustitución de la diputación en el distrito 11 con sede en Las Margaritas Chiapas, petición que el Instituto le concedió otorgándole 6 horas para que solventar esta situación, sin embargo nunca la solvento por lo cual la diputación quedó sin registro de candidato alguno para esa coalición (Todos por México).

El argumento que sostiene el INE en Chiapas, es que el consejo general le notificó al distrital, el día 6 de Julio o sea, un día después de otorgar la constancia de mayoría y validez, pero la candidatura había sido cancelada en ese distrito, por lo cual los votos recibidos para esa coalición serían completamente nulos.