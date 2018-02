Entregar administración sin deudas: Alcalde de Unión Juárez

Tuxtla Gtz, Chis.- “Hemos logrado avances en el tema de las deudas, prácticamente cuando entreguemos la administración sea en cero deudas, esa es la meta de nuestra administración”, señala Gerardo Garrido Agustín, alcalde de Unión Juárez.

Luego de recibir al ayuntamiento con una deuda superior, se logró un acuerdo con CFE para saldar deudas atrasadas para evitar el corte del alumbrado público, con Seguridad Publica, parque vehicular en malas condiciones “hay varias áreas que no cuenta con vehículos para realizar sus tareas, sin embargo, hemos avanzado en el tema para saldar deudas”, a firma en entrevista.

Destacó que en cada una de las 21 comunidades que comprenden el municipio se has otorgado al menos una obra por año, es decir serán tres obras durante la administración del alcalde panista.

Una de las mayores inversiones será en Santo Domingo, pueblo con atracción turística internacional, pero que no cuenta con una casa de salud, una inversión que realizara el ayuntamiento municipal superior a los dos a tres millones de pesos y que beneficiara a la más de tres mil 500 habitantes, es la comunidad más grande del municipio.

Otra demanda de la población fue la reconstrucción de la carretera que comunica a la cabecera municipal de Unión Juárez a Cacahoatán, con una inversión de más de seis millones de pesos, con una gestión de más de dos años y está reconstruida.

Con la carretera acondicionada se activa el turismo y se fortalece la economía de las familias en este municipio, al igual que se rehabilito el tramo de la cabecera municipal al ejido Talquian, con una inversión superior a los 14 millones de pesos, tramo que fue afectado por el sismo del 7 julio del 2014.

Sin embargo, uno de las gestiones que mayor impacto ha tenido es la apertura del camino al cantón Santa Teresa, quienes desde hace más de 50 años venían gestionando esa obra pública y que fue posible en la presente administración

“En nuestra administración se apertura el camino de más de un kilómetro y actualmente ya llegan vehículos hasta esa comunidad, antes debían cargar sus alimentos y su producción todo ese tramo para poder subsistir, eso me deja una satisfacción porque hemos logrado ese beneficio de antaño para esos pobladores”, explica Garrido Agustín.

“Nosotros no somos los últimos mexicanos, nosotros somos los primeros y que no nos olviden, tenemos necesidades y tenemos derechos, por eso pedimos que nos tomen en cuenta, alzo la voz y hemos levantado la mano; hemos cumplido en tiempo y forma con la redición de cuentas y somos un gobierno transparente”, finalizó.