Erradicación de la pobreza, pendiente en San Cristóbal

El Estado/Agencia

Problemas con el medio ambiente, la falta de salud para la población, la inseguridad, así como la pobreza extrema, son algunos asuntos que aún no se resuelven en San Cristóbal de Las Casas, señaló Juan Salvador Camacho Velasco, en el marco de su registro como aspirante a la precandidatura para la diputación local por el V Distrito con sede en la ciudad coleta.

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación respecto a que hace un tiempo militó con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que ahora su militancia está con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que en el primer Instituto Político en mención no encontró espacio para sus proyectos que pretendía para el municipio.

“Por una cuestión de congruencia personal hace un año es que decido renunciar a mi militancia del Partido Verde y que, estoy participando activamente, en el Movimiento de Regeneración Nacional, en este momento cumplo con toda la legibilidad necesaria”, aseguró.

No obstante, explicó que aún pasará por un proceso interno en el cumplirá y participará con la línea que se determine; en los próximos días, ya se podría confirmar si estará o no en las boletas electorales del 1 de julio.

Es importante mencionar que este 29 de enero, Morena abrió sus puertas para dar inicio al proceso de inscripción para aquellas personas interesadas en participar en cargos de elección popular, en vísperas de las votaciones del 1 de julio.

Incluso, los medios de comunicación también le cuestionaron su opinión respecto al trabajo en la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, sobre el tema, respondió: “le faltado a esta administración, ha dejado mucho que desear, principalmente en la zona centro, pero también habría que reconocer que se ha hecho trabajo en las comunidades”.

Finalmente, dijo que no aprueba el funcionamiento de las autoridades municipales en aquella ciudad de Chiapas; no obstante, aclaró que, aunque hay lazos familiares con la actual administración estatal, es autónomo y sus ideales son diferentes a quienes participan en el gobierno.