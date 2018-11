Es inaudito, que un sector laboral tan importante como lo es el de salud, se encuentre en actividades de huelga, debido a la falta de cumplimiento al pliego petitorio, por parte de los trabajadores de la sección 50 y sus subsecciones.

Además, protestan por el aburrimiento que tienen en sus centros de trabajo, ante la constante molestia de los usuarios, por la necesidad de comprar materiales, insumos y medicamentos, con los que las instituciones operan, por culpa de las administraciones tiranas y representadas por capos al estilo de la mafia.

Cabe recordar, que en el tema del ISSTECH, por recordar uno de los tantos temas, hace algunos años, bajo la administración de Juan José Sabines Guerrero, se realizó una de las más deshonestas y descaradas acciones de robo a esta institución, cuando en un presunto robo al almacén de medicamentos de esta institución, les fueron sustraídos millones de pesos en medicamentos especializados, sin que autoridad alguna diese con el paradero de los medicamentos ni con los responsables.

Estos ladrones de cuello blanco, con total apoyo de las partes bajas de la administración del hospital y la clínica, hicieron ver como robo, a un camión abastecedor, que, desde el principio, estuvo vacío.

Hace algunos años, también, se denunció a través de redes sociales, que camiones que Manuel Velasco Coello mandó, para el abastecimiento de clínicas, Centros de Salud y Hospitales, también llegaron vacíos, sin que se diese una explicación lógica y verdadera de estos actos.

Como se puede apreciar, esta serie de acciones en contra del bienestar de la salud en Chiapas, no es nueva, y ha sido la minita de oro de los dos últimos gobernantes, principalmente, pues las representaciones sindicales estaban bajo control, y nada parecía pasar en este sector.

Es visible, que los intereses de unos cuantos están siendo afectados con el cambio de dirigencia del Sindicato de Salud, y da la casualidad que ahora sí existen y se manifiestan, y sobre todo, sí están siendo afectados, y vulnerados, solo que hoy, sí, no hay quien le caliente la mano a la lideresa, y no porque no haya paga, sino que esta vez, si quieren hacer las cosas bien y desenmascarar la suciedad que existe al interior de este sector, fomentado por las administraciones sindicales anteriores.