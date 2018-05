Esclerosis múltiple, enfermedad crónica que afecta a jóvenes adultos: IMSS Chiapas

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad imprevisible del sistema nervioso central, que se presenta en edades entre 20 y 40 años, ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan al sistema nervioso, la cubierta que rodea las neuronas se destruye, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen.

Se diagnostica entre los 25 y 31 años de edad, la poblacion más afectada por la EM resultan ser las mujeres en comparación con hombres, señaló Sonia Rosales Furukawa, neuróloga del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula.

El daño al nervio es causado por inflamación y sucede cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan el sistema nervioso, puede ocurrir a lo largo de cualquier zona del cerebro, el nervio óptico o la médula espinal.

En caso de presentar alguna alteración motriz, sensitiva o visual, que dure más de 24 horas, aunque se recupere, es motivo de atención médica urgente, ya que no se debe esperar a que el caso se vuelva grave porque el daño será mayor al no tratarlo desde sus inicios.

Rosales Furukawa, explicó que los síntomas de la EM varían según la alteración del sistema nervioso y musculares, entre los que están la pérdida del equilibrio, adormecimiento de las extremidades del cuerpo, molestias en los ojos, pérdida o visión borrosa, problemas intestinales como estreñimiento, escases de heces, problemas al orinar, por mencionar algunos.

En el Día Mundial de la EM, este 30 de mayo de cada año, el IMSS recomineda hacerse un chequeo médico para detectar oportunamente dicho padecimiento, aunque las causas no se conocen todavía y aún no existe una cura, aunque hay tratamientos disponibles para mejorar los síntomas entre ellos esta fomentar el ejercicio físico y mental desde la juventud.