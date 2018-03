Espera AMLO que el 1° de julio no haya fraude

Agencias

San Luis Potosí, SLP. En México los fraudes electorales son muy comunes; espero que el próximo 1 de julio no se dé eso, que “Enrique Peña Nieto saque las manos del proceso”, lo cual será plausible y para el bien de nuestro país, afirmó el candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió en esta ciudad con militantes de Morena para supervisar los trabajos de la estructura y también con empresarios.

PUBLICIDAD

En cuanto a los abucheos de que fue objeto el aspirante del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, en el estadio del club de futbol Guadalajara, cuando trató de explicar de quién es la responsabilidad de los gasolinazos, el tabasqueño lamentó que sólo se trate de culpar al ex secretario de Hacienda, cuando Ricardo Anaya Cortés, también es responsable, ya que, dijo, en ese entonces el panista era legislador federal.

Sobre la reunión con empresarios potosinos, López Obrador no dio detalles a los reporteros, quienes por más de tres horas esperaron a que concluyera el acto. Al ser interrogado argumentó que “ya había hablado demasiado”.

Por su parte, Jaime Chalita Zarur, presidente de la Confederación Patronal Mexicana, (Coparmex) en esta capital, dijo que los hombres de negocios escucharon al aspirante presidencial, pero que “en el país no todo debe ser manejado por un solo hombre”.