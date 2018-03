Esperan con ansia domingo de ramos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ante la proximidad de la Semana Santa, los restauranteros y lancheros de Chiapa de Corzo, se dijeron preparados para recibir a partir de este viernes por la tarde a los primeros grupos de visitantes, sobre todo al Cañón del Sumidero y de otros espacios.

Los restauranteros, dieron a conocer que es posible que esta semana sea baja, por las condiciones económicas, incluso las agencias de viaje, reservan con anticipación, mientras que en este año, no ha sido el caso, lo que les preocupa de ante mano, por la situación que viven.

Los prestadores de servicios turísticos, generalmente viven de eso, no tienen más actividad, sin embargo también los que más afectados salen, son los trabajadores, como son los meseros, cocineras, los de aseo y también quienes se dedican al comercio informal.

Reconocieron el trabajo de las autoridades del gobierno del estado, quienes han hecho lo necesario para alimentar la vocación por Chiapa de Corzo, sin embargo, el problema no está en ellos, sino en la crisis económica que presenta el país mismo, con el gobierno federal.

Por lo que toca al turismo local, este llega pero no consume, se va a las islas con la cerveza y ahí cocina, lo que no significa negocio alguno, incluso los lancheros les perjudica ya que solo cobran una cuarta parte de lo que es el recorrido al Cañón del Sumidero.

Aunque no hay turismo internacional en esta temporada, si el nacional, logra colocar una buena entrada de recursos, sobre todo de los vecinos como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, los del centro del país, son quienes más compran y consumen, pero ahora recalcaron la preocupación está.