Esperan no hayan bloqueos carreteros en Semana Santa

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Prestadores de servicios turísticos de esta ciudad esperan que durante esta Semana Santa no haya bloqueos carreteros en distintos puntos de la entidad, ya que eso podría afectar la afluencia de visitantes.

El presidente de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal, Miguel Ángel Muñoz Luna, dijo que en cuanto a ocupación hotelera, esperan por lo menos llegar a un 80 por ciento, lo cual sería excelente para el sector.

“Esperamos que la Semana Santa transcurra con calma en cuanto a bloqueos carreteros, eso nos afectaría, de por sí en cuanto al turismo religioso estamos sufriendo porque los templos se encuentran cerrados por las afectaciones de los sismos y tampoco hay bodas, además de que es año electoral, eso siempre nos afecta a la ocupación”.

Por su parte, Juan Antonio Hernández de Grupo Impulsor Mazariegos, dijo que como miembros de la Asociación de Bares Turísticos (Abatur) esperan una afluencia de por lo menos el 90 por ciento.

“Ojalá no haya bloqueos carreteros como en otras ocasiones, San Cristóbal es un lugar muy visitado, pero muchas veces los turistas no vienen o no regresan, debido a que los bloqueos dejan una mala imagen para la ciudad”, señaló.

En tanto, la empresa Syctravel Operadora S.A. de C.V. decidió suspender la publicidad de todos los servicios que involucren al Estado de Chiapas así como la operación de los paquetes vacacionales, traslados y tours en este destino.

Lo anterior fue pertenece a un documento dirigido al gobernador Manuel Velasco Coello; Enrique de la Madrid Cordero de Turismo Federal y el secretario de Chiapas, Mario Uvence Rojas, donde explican las razones de la ruptura.

Y es que aseguran hay incertidumbre, ya que las autoridades no han garantizado seguridad en cuanto a la movilidad en las carreteras y varios grupos sociales advierten con manifestarse durante Semana Santa.