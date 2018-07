Estúpidas, críticas contra mí.- Bartlett

Claudia Guerrero

Cd. de México (30 julio 2018).- Manuel Bartlett, propuesto para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), calificó de estúpidas las críticas que han sido lanzadas en su contra.

En entrevista, aseguró que los señalamientos que cuestionan su pasado político reflejan, en el fondo, una preocupación por el nuevo proyecto que pretende aplicar el próximo Gobierno en materia energética.

“Es normal, son las descalificaciones más estúpidas que se han hecho año tras año y no tienen que ver con el tema de la energía en su gran mayoría”, expresó Bartlett.

“Lo que está claro es que es una posición que proviene de la derecha en este País”.

Sin embargo, el coordinador del PT en el Senado no descalificó todos los señalamientos, ya que dijo respetar la opinión de Tatiana Clouthier, ex coordinadora de campaña de AMLO, la cual consideró que el poblano no era la mejor opción para el puesto.

“Allá ella, ese es su derecho de decir lo que convenga desde su punto de vista”, mencionó.

“La respeto, es una mujer inteligente, hizo una buena labor invitada por AMLO a coordinar su campaña y yo la felicito por eso”.

El ex Secretario de Gobernación lamentó que se haga referencia a su papel en la cuestionada elección presidencial de 1988, aun cuando esto no tiene relación con el proyecto energético del próximo Gobierno.

“Son descalificaciones absurdas que pretenden ocultar su principal preocupación que es la política que se propone para el sector”, sostuvo.

“¿Qué tiene que ver ese tema con el nombramiento? Nada. El tema del 88 es un refrito del refrito para utilizarlo como un slogan vacío de descalificación”.

Bartlett sostuvo que cuenta con experiencia suficiente en el sector energético, ya que trabajó en el tema en por lo menos dos legislaturas en el Senado.

“Tenemos ya muchos años de discutir el tema eléctrico, el propio López Obrador, ante las descalificaciones en mi contra, ha reconocido que tengo experiencia suficiente para este cargo porque desde hace muchos años he defendido la industria eléctrica nacional, por lo menos los últimos 15 años”, indicó.

“Por eso digo que las críticas en mi contra son de una gran pobreza y proviene de los ocultos defensores de intereses económicos que seguramente los animan mucho en su retórica”, agregó.