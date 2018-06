Ex dirigente del magisterio llama a no interferir en las elecciones

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 04 de junio de 2018 (muralchiapas.com).- El Comisionado Político Nacional del partido del Trabajo en Chiapas y ex Secretario General de la Sección 7ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, reconoció la justeza de las demandas del magisterio chiapaneco quienes se han sumado a esa gran lucha nacional en contra de la reforma educativa, sin embargo hizo un pronunciamiento para no se interfiera en el proceso electoral toda vez que su lucha podría ser infiltrada como siempre por provocadores para responsabilizarlos de violencia y estas a su vez sean endosadas con serias consecuencias para el único candidato presidencial que ha prometido la abrogación de la reforma educativa.

“Estamos a escasos veintisiete días de la jornada electoral y desde aquí quisiera hacer un llamado tanto al gobierno como a los maestros, al gobierno de que atienda inmediatamente este planteamiento y que abra la mesa de diálogo que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación está planteando, pero a los maestros yo si les pediría también que sean muy cuidadosos porque el tiempo o el momento en el cual están desarrollando la lucha puede influir en el proceso electoral en marcha.

Y claro está que en este proceso la mayoría de los que somos maestros pues estamos al lado de la Coalición Juntos Haremos Historia, porque nuestro candidato a la presidencia de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a echar para atrás la mal llamada reforma educativa, entonces yo creo que los maestros somos los primeros interesados en que el proceso electoral se lleve a cabo en orden y con absoluto respeto a la voluntad popular”.

Espinosa Ramos sostuvo que hoy por hoy todas las encuestas del país hablan de que Andrés Manuel López Obrador ganará la presidencia de la república “y entonces no vaya a ser mal usado este movimiento para frenar el proceso electoral para generar violencia y otras cosas”.

Al tiempo que se dijo respetuoso de la lucha de los maestros porque cree que es una lucha justa y razonada, pero insistió que los maestros deben ser muy cuidadosos en el momento en que están desarrollando su lucha, porque incluso ya se están usando imágenes de momentos en los cuales no hay seguridad que quienes las realizan sean maestros pero que si puedan tratarse de infiltrados y provocadores como el caso concreto de imágenes que se ve a presuntos maestros cortando pelo, cosa que fue aclarado en su momento.

“Y ahora un candidato del PRI las está usando para golpear la campaña de AMLO y por eso yo digo y hago el llamado a los maestros para que se den cuenta del momento tan delicado en el cual están llevando a cabo esta jornada de lucha, que nosotros comprendemos, entendemos pero que deben de ser muy cuidadosos para que no sea usada en contra del único candidato que se ha pronunciado para echar atrás la mal llamada reforma educativa”, finalizo.