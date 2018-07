Ex trabajadores del ayuntamiento de Simojovel exigen justicia

Ex trabajadores del ayuntamiento municipal de Simojovel insistieron en el resolutivo a sus demandas presentadas ante la FEPADE y de la procuraduría de justicia de estado, pues exigen el reembolso de salarios ya que fueron despedidos por no aceptar apoyar al PVEM

Son más de 150 afectados quienes desde el mes de junio acudieron ante la fiscalía general de justicia del estado y ante la FEPADE exponiendo la razón de sus despidos, argumentan que el presidente municipal Ángel Iván Hidalgo y tesorero Gilberto Martínez Andrade los despidieron por no ceder a sus chantajes

En la denuncia explican que desde hace meses atrás sufrían acoso por no compartir sus ideales y que en los meses de mayo y junio el acoso se hiso más insistente porque no cedían en apoyar a la candidata del PVEM Viridiana Hernández, esposa del tesorero municipal Gilberto Martínez Andrade

Detallan que días previos a las votaciones del primero de julio, el presidente municipal Iván Hidalgo y Compañía los convoco a una reunión en la capital Chiapaneca en donde presuntamente resolvería el problema, pero simplemente los amenazo que tendrían que apoyar al PVEM

Al negarse al planteamiento, en consecuencia, les fue suspendido sus salarios sin causar baja en la nómina, por esa razón decidieron interponer la correspondiente denuncia y piden a la Lic. Susana Palacio García quien estaba a cargo de la fiscalía general del estado prontitud a la demanda, al igual con la FEPADE