Exhiben a ex Procurador de Coahuila en Ferrari

Rolando Chacón

Saltillo, México (18 septiembre 2018).- La fotografía de Jesús Torres Charles, ex Procurador de Justicia en el sexenio de Humberto Moreira y asesor en el sexenio de Rubén Moreira, al volante de un Ferrari convertible provocó polémica en redes sociales.

La imagen fue tomada del perfil de Torres Charles en WhatsApp, a la cual le agregaron un texto y la convirtieron en meme.

“Aquí los resultados de no investigar la deuda de Coahuila. Jesús Torres Charles”, dice el texto.

La imagen circuló en Twitter, WhatsApp y Facebook. Al respecto, el ex funcionario moreirista acusó de “envidia” a quien la tomó.

“Miren con lo que me salió algún miserable envidioso, toman mi foto de perfil del WhatsApp y sacan su meme desde una cuenta de Twitter, de esas donde se esconden tras un dibujito sin dar la cara y ahí va la bola de borregos a compartirlo. No se desgasten, su meme no me afecta”, escribió Torres Charles en su cuenta de Facebook.

Los comentarios de apoyo dominaron a esa publicación, donde el ex funcionario no dice si es o no dueño del auto.

“A palabras necias oídos sordos, Licenciado! Precioso coche, disfrute el producto de su trabajo. El éxito es lo único que el mundo de los mediocres no perdona!”, escribió una conocida de Torres Charles.

“Jesús Torres Charles cuando las personas se preparan y trabajan toda la vida en ser uno de los mejores, el cielo manda recompensas, Lic. Saludos”, manifestó otro contacto del ex Procurador, quien respondió con un “gracias”.

Algunas personas pedían que les prestara el auto, o que los llevara a pasear, aunque la mayoría apoyaba la posición de que, aquellos que compartían el meme, eran envidiosos.

“Yo digo que vayamos por unos taquitos en el Ferrari”, escribió un usuario.