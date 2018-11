Exhorta obispo a privilegiar la paz y el orden en elecciones extraordinarias de Chiapas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 11 de noviembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- El próximo domingo 25 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias en diez municipios de Chiapas que son considerados como focos rojos por el tema de violencia.

Ante ello el Arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez hizo un llamado para que prevalezca la civilidad durante las votaciones, pero sobre todo para mantener la secrecía al momento del sufragio.

“Una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra consciencia, debemos votar por aquellos que ayuden a los demás y que eso no sea causa de mayor división”,

Recomendó en este panorama mantener en secreto el voto a todas aquellas personas de estos municipios para evitar fricciones y confrontaciones por cuestiones ideológicas.

Así mismo pidió a mantener la calma, la civilidad y la paz, sea cual sea el resultado de las elecciones extraordinarias del próximo domingo.

“Que el tema de las elecciones no sea más motivo de división, que no sea motivo de violencia, que no sea el motivo de que las familias tengan que abandonar su hogar o su municipio”, expresó.