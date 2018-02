Exhortan a cuidar nuevas instalaciones del Sedem

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Coordinador de Fomento Deportivo Municipal, Mario César Gutiérrez Utrilla, exhortó a la población a cuidar de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) que diariamente recibe la visita de unos 3 mil usuarios,

“Nunca en la historia las habíamos tenido estas instalaciones, por ello nuestro interés de que se mantengan limpias, en buen estado, conservadas y esto no se va a logar si no tenemos el apoyo de la ciudadanía que día con día asiste para hacer uso de sus instalaciones”, comentó.

Precisó que dentro del reglamento destaca que el complejo deportivo abre sus puertas de lunes a domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche y se les recomienda evitar traer animales como perros, gatos; no introducir e ingerir bebidas embriagantes; no fumar.

De igual manera no pintar o grafitear los inmuebles deportivos; no caminar y/o jugar en los jardines; no colgarse de los aros de basquetbol; no pueden ingresar vendedores ambulantes; no conducir motocicletas y bicicletas en los andadores.

Asimismo, no tirar chicle en ningún espacio de la unidad; “le recomendamos que la trotapista es únicamente para correr, trotar y caminar, utilizando exclusivamente calzado deportivo como tenis; no ejercitarse en bicicleta sobre la trotapista; en el estacionamiento utilizar los cajones asignados para los vehículos; depositar la basura en los cestos”.

“Utilizar el estacionamiento designado para motocicletas y bicicletas ubicado al interior del complejo deportivo frente a las canchas de frontenis entrando por el portón de lado derecho. Toda persona que se sorprenda haciendo mal uso de las instalaciones será remitida a las Autoridades correspondientes”, comentó.

Finalmente, exhortó a todos los ciudadanos que gustan de hacer deporte en el Sedem a que los apoyen cuidándolo y convirtiéndose en fieles guardianes, “si ven alguna persona haciendo mal uso de alguna área favor de reportarla o bien invitarla a que respete el reglamento y las recomendaciones para que todos podamos gozar, por muchos años de buenas áreas de ejercicio”.