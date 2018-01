Exigen a Corral explicar protección a 2 panistas por caso Miroslava Breach

Agencias

Ciudad de México. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe explicar por qué protege a los dirigentes del PAN en ese entidad y a su secretario particular, José Luevano, probablemente involucrados en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, exigieron diputados de Morena y el PRI.

Por separado, Virgilio Caballero (Morena) y César Alejandro Gutiérrez (PRI), expusieron argumentos en demanda de que la autoridad de Chihuahua no entorpezca la investigación y se dé con los autores intelectuales del artero ataque a la comunicadora.

El vocero de Morena que es integrante de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, adujo que “esta es la primera vez que se dan pistas concretas sobre los autores intelectuales y materiales del asesinato de un periodista. Por el seguimiento que ha dado La Jornada a un caso tan lamentable, la participación de los funcionarios panistas se comenzó a mencionar hace una semana.

“A casi un año, el gobierno de Chihuahua ha resultado omiso, no ha precisado que acciones judiciales ha realizado, ni que lleva adelantado en los interrogatorios a los responsables que se han capturado. Por el hecho de ser panistas los personajes que se mencionan como probables responsables, están siendo tomados por el gobernador más como miembros del gobierno y del partido en el gobierno, y eso es a toda vista incorrecto e inmoral”.

Al preguntarle sobre la actuación del gobernador en torno a la investigación del asesinato de Miroslava Breach, Virgilio Caballero, apunto preocupado.

“Hay que reconocer que no se ha cerrado el caso, y que el seguimiento puntual de La Jornada ha permitido que el nombre de esos personajes no dejen de mencionarse Estamos ante una posibilidad real de llegar a conocer la participación de los panistas en este grave delito. Se debe llegar a fondo en la investigación de los funcionarios panistas.”

-De confirmarse que se protege a funcionarios panistas, la violencia –otra vez- provendría de la autoridad –de le dijo.

-La violencia contra los periodistas proviene de la violencia generalizada en el país, del gobierno, de las bandas del crimen organizado, y de los funcionarios de gobiernos municipales, estatales y federales. La mayoría de las agresiones proviene de funcionarios de gobierno, ahora resulta que el investigado se convierte en investigador, es el peor de los mundos posibles para la seguridad de los periodistas; por eso no se investigan tantos casos de violencia contra los comunicadores.

Para el coordinador de los diputados priístas de Chihuahua, César Alejandro Gutiérrez, “el gobierno de Corral solamente está enfocado en una tarea: tratar de que el ex gobernador Duarte esté en la cárcel. De ahí en más no hay actividad, no hay obra pública, la seguridad se esfuma entre sus manos, no hay política educativa, es decir de los ejes de un gobierno, ninguno está consolidado.

“Solamente da prioridad al tema mediático, de combate a la corrupción y la extradición de Duarte. Crecen los muertos, la inseguridad, hay actos de corrupción de su propio gobierno. No hay solución a los problemas de los chihuahuenses.”

-Su experiencia está en la arena política, no en la administrativa. Tendrá que enfocarse. Ahorita el vuelo político lo trae de manera positiva pro la exigencia de extraditar a Duarte, pero es un tema que se le va a agotar y entonces qué va a pasar con Chihuahua, con la seguridad, la educación y las inversiones. Ese es el gran reto que tiene, no hay crecimiento en el empleo, no hay obras nuevas, no hay inversión. La única que hay ahora es la de Heineken, que se está instalando la planta, pero es un compromiso de la administración pasada. No hay una sola industria nueva en Chihuahua en su gobierno y eso es muy lamentable.

-La Jornada publicó que el secretario particular de Corral sabía de la grabación que se entregó a quienes asesinaron a Miroslava Breach.

-Porque de otra manera parece que los están encubriendo desde la oficina de Javier Corral –se le insistió.