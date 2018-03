Exigen a la Secretaría de Transportes solucionar problemas en la zona Norte

El Estado/Agencia

Es tiempo de que la Secretaría de Transportes (ST) del estado solucione los conflictos que ocurren dentro del sector, ya que la indiferencia ha provocado que en algunos puntos de la geografía estatal se llegue a la violencia, destacó Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en Chiapas.

Dijo esto al retomar el tema del transporte en la zona Norte de Chiapas, donde se ha señalado a la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC) como responsables del conflicto que se vive en aquel lugar, donde se ha afectado a concesionados de distintos municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco, entre otros.

“Ya hemos hablado del tema; es urgente que la autoridad revise la situación del transporte en todo el estado, el concesionado no puede hacerlo solo, para eso existe una autoridad”, declaró.

Consideró que es necesario que la autoridad estatal tome en cuenta la voz de los transportistas para poder ofrecer a la sociedad un servicio público de respeto, porque eso es lo que merecen, sin embargo, esto no podrá darse mientras la Secretaría de Transportes no haga valer la ley.

“Es una autoridad delegada a personas que no están cumpliendo, que devengan un salario que pagamos nosotros…”, enfatizó.

Agregó que una situación similar se vive en el municipio de Tapachula, donde los taxistas se han estado manifestando por la irregularidad que permea en la zona.

Finalmente, Mario Bustamante Grajales lamentó la falta de eficiencia por parte de la dependencia, principalmente porque se está pasando por un proceso electoral, donde los problemas sociales tienen estar latentes y las autoridades pendientes del proceso.