Exigen crear Concejo Municipal en Amatán

Habitantes del municipio de Amatán exigen al gobierno del estado cumpla el compromiso de crear un Concejo Municipal, que sea respetado el derecho de los ciudadanos que no quieren al que resultó electo como presidente municipal, Manuel de Jesús Carpio Mayorga.

Celso López López, en representación de los habitantes, en conferencia de prensa pidió al gobierno esto al gobierno del estado, un Concejo Municipal, porque no quieren a los hermanos Mayorga, quienes se han venido pasando el poder desde 2012, cuando Wilber Carpio Mayorga fue electo como alcalde.

Dijo que 20 días de plantón y bloqueo se ha levantó el movimiento, con el compromiso que sería atendido la problemática por el gobierno del estado, pero ahora les preocupa que no les cumplan con crear un Concejo Municipal.

Aseguró que representantes de la Secretaría de Gobierno llegaron en su momento y constataron que es el pueblo de ese municipio de la zona Norte de Chiapas que no quieren a los hermanos Mayorga como gobernantes, por lo que le han entregado inclusive el gobierno más de siete mil firmas, sustentadas con copias de credenciales.

Pidió al gobierno estatal no defender al caciquismo, que es lo que representa Manuel de Jesús Carpio Mayorga, quien fue reelecto en las elecciones del primero de julio de este año rellenando urnas y con intimidaciones con sus pistoleros.

Inclusive, para demostrar la inconformidad del pueblo de Amatán se encuentra en la Ciudad de México un plantón de habitantes, para exigir que en este municipio se deje de ser tapadera de la corrupción, ya que desde hace más de año y medio no hay servicios municipales, solo se han firmado minutas tras minutas con las autoridades estatales para resolver la problemática y no hay respuestas concretas.