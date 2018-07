Exigen informes del Fideicomiso del Patronato del Seguro de Vida de los trabajadores burócratas

ASICh

Trabajadores sindicalizados exigen al Patronato del Seguro de Vida del Sindicato de Burócratas rinda un informe pormenorizado del estado que guarda el Fideicomiso, el cual de en el último Congreso Estatal de 2013 se dijo tenía un fondo de 17 millones 993 mil 537 pesos.

El comité representativo electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por Ana de Lourdes Coutiño Hernández pidió al presidente y la tesorera del Patronato, Artemio Sánchez Pérez y María Luz Jiménez Sánchez que rinda cuentas claras a la base trabajadora.

Acompañada de sus compañeras y compañeros que representan a los sindicalizados en diversos municipios del estado, dijo que al igual que todos los trabajadores de confianza, de base activos, jubilados y pensionados, así hasta funcionarios de gobierno la Secretaría de Hacienda dejó de retener los fondos o hacer los descuentos correspondientes de la clave 01.

Dijo que están preocupados porque en la primera quincena de julio les hicieron la devolución de la misma, así como de la segunda quincena de junio pasado, por lo que ahora exigen una explicación al Patronato y que hagan algo para que se vuelva a realizar los descuentos por el rubro mencionado, a efecto de que sigan creciendo los fondos del Fideicomiso, porque de lo contrario se corre el riesgo que se sufra un deterioro de los fondos y que en un futuro no haya la capacidad financiera para cubrir el monto del seguro de vida a los beneficiarios del trabajador, seguro que es aparte del seguro institucional de 150 mil pesos, aprobado últimamente por la Cámara de Diputados, que para los sindicalizados esto no es novedoso, porque ya lo tenían y era parte de las negociaciones en cada uno de los pliegos petitorios para ratificarlo como uno de los logros sindicales.

Señalaron que aun cuando aún no existe una representación legal del Sindicato de Burócratas, reconocidas por las autoridades como dirigentes, esto no implica que el Patronato de Seguro de Vida de los Trabajadores de Base Activos, Jubilados y Pensionados al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas haya dejado de funcionar como tal, toda vez que como entidad independiente del Sindicato prácticamente nada lo vincula en su quehacer administrativo y representativo ante las autoridades y dependencias del gobierno del estado.

Asimismo, hicieron un llamado a la unidad de los trabajadores burócratas y se conduzcan por el camino correcto, a fin de superar la confusión que prevalece y hagan valer el derecho que les corresponde como socios del Patronato de Seguro de Vida mencionado.

Exigimos al presidente y a la tesorera que en base al reglamento que los rige puedan informar del estado que guardan los fondos del Fedeicomiso, para poder proceder conforme a las normas establecidas y tomar las decisiones, buscando siempre el beneficio de los trabajadores.