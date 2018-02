Exigen investigación y sanción para funcionarios que otorguen concesiones para el transporte irregular

Ángel Mijangos

Agencia Reporte Ciudadano, Tuxtla Gutiérrez, 7 de febrero del 2018.- La Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas exigió a Manuel Velasco Coello y al Secretario de Transportes de Chiapas, investigar quienes son los funcionarios responsables de vender de forma negligente permisos para el transporte no regulado.

En rueda de prensa, Mario Bustamante Grajales, presidente de dicha organización afirmó que es urgente que se investigue quienes son y en qué nivel están estos funcionarios irresponsables, quienes son los responsables de lo que sucede en Chiapas.

Y es que Bustamante Grajales expresó su preocupación por la falta de atención que las autoridades de Chiapas han tenido contra el transporte pirata y las consecuencias se encuentran a la vista, con las pérdidas humanas que salen a la luz.

“No es justo que quieran lavarse la cara con declaraciones irresponsables, después de que ocurran más asesinatos por la tolerancia de todas estas unidades que ellos bien sabe de quienes son y a qué interés sirven”, declaró.

El líder transportista agregó que ellos alertaron desde hace más de dos años sobre el transporte irregular, la falta de mantenimiento en las unidades, falta de seguridad y sobre todo que la delincuencia organizada se apoderó del sector transportista.

“Cuantos muertos más quieren para que actúen acá no hay más responsables que ellos por su negligencia y es urgente que sus superiores actúen inmediatamente, la sociedad está perdiendo la paciencia y las protestas van a subir de no actuar”, aseveró.

Dijo que no es momento de señalar a los pseudo líderes que se están beneficiando con el transporte irregular, por lo contrario, es momento de apoyar al ramo para erradicar a estos vivales del transporte.