Exigen justicia y denuncian intromisión de “Los Diablos”

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 3 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes del municipio de San Andrés Duraznal señalaron que en este municipio opera el grupo armado de “Los Diablos” ligado al exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Y prueba de ello fue que durante el pasado proceso electoral fue este grupo bajo el mando de las órdenes de Josué Hernández Hernández los delincuentes realizaron toda una serie de actos vandálicos y de hostigamiento a la población que no simpatizó con el partido Mover a Chiapas.

Sin embargo esto no quedó ahí pues un hombre perdió la vida a manos de Roberto López Ruiz, brazo derecho de Hernández Hernández, sin que hasta el momento sean detenidos.

Lamentaron que son las mismas autoridades sean las que encubran a los asesinos y delincuentes que han sembrado el terror y la discordia en el municipio de San Andrés.

Señalaron que las autoridades no han querido actuar en contra de los sindicados, pese a que existen pruebas suficientes de los delitos cometidos en contra de la población.

“Los delincuentes son protegidos por el partido Mover a Chiapas y su líder moral Enoc Hernández Cruz, por eso las autoridades no han hecho nada para detenerlos”, manifestaron.

Hicieron hincapié en que el grupo que opera en San Andrés es el mismo de Pueblo Nuevo Solistahuacán conocido como Los Diablos, pues Josué Hernández tiene lazos sanguíneos con Enoc Díaz Pérez conocido por haber estado encarcelado por delitos cometidos en aquel municipio.

En este sentido exigieron se haga justicia por el cobarde asesinato de Martín López Portillo, quien fuera emboscado en un tramo de San Andrés Duraznal por el grupo armado, y pese a que los autores ya fueron identificados aún no han sido detenidos.