Exigen pago de Fonaes trabajadores de salud

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Alrededor de 5 mil trabajadores de la Secretaría de Salud del estado no han recibido el pago del Fondo de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes), denunciaron los afectados que son homologados de 1997 y regulados durante 2008 y 2009.

María Isidra “N” explicó que se trata de un ahorro que realizan durante 24 quincenas, más el porcentaje que otorga el sindicato del gobierno del estado, “sin embargo ya casi termina agosto y no nos han realizado el pago”.

“Se le pago a la parte federal los primeros días del mes, sin embrago a nosotros no se nos pagó, el día miércoles, algunos que tienen nomina en Bancomer y a los de Banorte el jueves, una parte les pagaron, fueron 7 mil pesos que se nos vino de un total de 12 y 15 mil pesos”, dijo.

Por lo anterior, declaró, durante una entrevista de radio local, que han buscado reunirse con la encargada de la Secretaría de Salud, Leticia Montoya Liévano, para que les explique si el problema de falta de pago radica con Hacienda y así determinar qué acciones realizarán como medida de presión para que les paguen.

Asimismo, lamentó que José Luis Díaz Selvas, secretario general de la Sección 50 del Sindicato de Salud, no sirva al trabajador, por el contrario niega que quienes hacen este reclamo sean trabajadores de la dependencia estatal.

“Cuento con un talón de pagos donde viene un concepto de descuento y él tiene muchos años que ha permitido el abuso a los trabajadores del parte del patrón”, aseguró.

Finalmente, dejó en claro que ya se encuentran conformándose por delegaciones, para que este lunes de ser necesario iniciar movilizaciones y lograr el pago que les corresponde.