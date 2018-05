Explican insulto de Trump a migrantes

REFORMA / Redacción

Cd. de México (17 mayo 2018).- Cuando Donald Trump dijo que algunos migrantes no son personas, sino animales, lo hizo en referencia a miembros de la banda Mara Salvatrucha 13, aseguró la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

“El Presidente se estaba refiriendo claramente a los miembros de la banda MS-13 que entran al país ilegalmente”, señaló en conferencia ante una pregunta sobre el tema.

“Es una las bandas más violentas y mortales que operan por el lema de violar, controlar y matar”, aseguró Sanders. “Francamente, no creo que el término que usó el Presidente sea lo suficientemente fuerte”.

En ese sentido dijo que el Presidente Trump seguirá usando su plataforma para frenar a la MS-13 y reiteró el llamado a México para detener la migración.

“(Trump) sí quiere ver que México haga más y sean más agresivos con este tema”.

Hoy, el Mandatario negó que con ese comentario se estuviera refiriendo a todos los migrantes indocumentados, como interpretaron algunos medios y miembros de la oposición demócrata.

“Me estaba refiriendo, y ustedes lo saben, a las pandillas MS-13 (Mara Salvatrucha) que están entrando. Estaba hablando de MS-13”, dijo hoy Trump a los periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“Cuando entran los de la MS-13, cuando llegan a nuestro país otros pandilleros, me refiero a ellos como animales, y ¿saben qué? Siempre lo haré”, añadió Trump.

Durante una discusión con alguaciles de California ayer, el Mandatario criticó la política de “ciudad santuario” en el Estado, que impide a autoridades locales a cooperar con las federales en materia de migración para deportar a personas detenidas.

“Tenemos a gente llegando al país o intentando llegar, porque estamos deteniendo a muchos de ellos. Pero estamos sacando a gente del país que no podrías creer lo malos que son. No son personas, son animales”, dijo el Presidente ante el comentario de una alguacil sobre la MS-13.