Exponen arte recuperado de ex duartistas

REFORMA / Redacción

Cd. de México (26 julio 2018).- El Gobernador Miguel Ángel Yunes inauguró la exposición “Interpretaciones formales”, integrada por obras que fueron adquiridas con dinero público por ex funcionarios veracruzanos.

La muestra, integrada por 16 trabajos de autores como David Alfaro Siqueiros, Fernando Botero y Leonora Carrington, fue asegurada en domicilios particulares de ex funcionarios y familiares del ex Gobernador Javier Duarte.

“Todas estas obras, que hoy están en una galería publica, antes estuvieron en la sala, en el comedor, en la recámara, en el cuarto de juegos, de alguna de las familias que sirvieron o que debían haber servido a Veracruz y que se sirvieron de los recursos de los veracruzanos”, dijo.

El Mandatario panista afirmó que parte de esta galería fue recuperada en propiedades aseguradas por su Administración, como El Rancho “El Faunito”, una residencia en Valle de Bravo, así como en una bodega en Córdoba.

“Es un recordatorio de que este Gobierno se comprometió a combatir la corrupción a fondo y lo hicimos desde antes de tomar posesión. y estas obras de arte aseguradas, clasificadas, que son ya parte del patrimonio de Veracruz son el más claro ejemplo de que este Gobierno marcó un hito de la lucha contra la corrupción”, añadió.

Las 16 obras, que ahora son expuestas en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, están valuadas en 8 millones de dólares.

“Recuperamos aquí más de 150 millones de pesos en obras de arte para los veracruzanos”, dijo Yunes y añadió que fueron aseguradas por 7 millones y medio de dólares.

El Gobernador adelantó que, a menos de cuatro meses de que concluya su Administración, no terminará de asegurar los bienes de funcionarios duartistas.

“Vamos a recuperar más, pero no todo, ha sido una lucha muy complicada, la trama que estas personas armaron, urdieron, para esconder el dinero y para esconderlo bien es enorme”.

Viaja Yunes a CDMX

El Mandatario viajará esta tarde a la Ciudad de México para sostener una reunión con el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

También dialogará con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, para, entre otras cosas, verificar el proceso de Karime Macías, esposa del ex Gobernador, Javier Duarte.