Falta a audiencia senador prófugo

Mariana Morales

Chiapas, México (30 agosto 2018).- Noé Castañón, senador acusado de violencia familiar y solicitado por la justicia, no llegó a su audiencia de este jueves, sin embargo, quien sí acudió fue su padre, el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Noé Castañón León.

El ex integrante de la SCJN arribó con cuatro hombres y 40 minutos después de la hora en que fue citado su hijo a los juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.

Dos de sus acompañantes, uno de ellos con personalidad jurídica, preguntó a una de las secretarias si la audiencia se había celebrado, al tiempo que pidió “hablar con el Juez”.

La mujer le contestó que éste estaba ocupado y que debía esperar para reunirse con él.

El padre de Castañón permaneció hasta las 12:45 horas en un edificio contiguo, para luego reunirse con sus acompañantes.

El ex Ministro abandonó los juzgados a las 13:00 horas, sin dar declaración a los medios de comunicación.

El legislador electo fue citado hoy a comparecer a las 11:00 horas en la audiencia inicial solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, por el delito de falsedad de declaración.

Sin embargo, el imputado se dio ayer a la fuga en Chiapas y un juez giró una orden de comparecencia para que fuera presentado mediante la fuerza pública.

Noé Castañón hijo estaba en posibilidad de acudir por su propia voluntad a los juzgados, pero no fue así.

Por ahora, se espera una nueva fecha para celebrar la audiencia en la que le darán a conocer al imputado los hechos y él podrá presentar pruebas a su favor.

Mayte López, su ex esposa, y quien lo acusó desde hace año y medio de arrebatarle a sus hijos en un contexto de violencia familiar, dijo que ella no asistió porque no era necesario de acuerdo a las legislaciones.