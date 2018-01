Falta de planeación urbana, una constante en Tuxtla Gutiérrez

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 28 de enero (El Estado).- El secretario General de la Federación Mexicana de Ingenieros Topógrafos en la república, Abdiel Martínez González, consideró que en Tuxtla Gutiérrez la falta de una planeación urbana ha sido una constante y esto se refleja en las condiciones actuales de los drenes pluviales y de otras obras, por falta de una aplicación adecuada de estudios.

En ese sentido, dijo, en materia de asentimientos urbanos también hace falta que se implementen mejores políticas públicas, porque existen colonias que ya cuentan con todos los servicios básicos, pero aún se encuentran en una situación informal.

De acuerdo con Martínez González, sí hay una planificación en la ciudad, pero no ha sido de manera correcta; por esa razón, consideró, hay zonas que antes eran ecológicas y con el paso del tiempo se han hecho habitables.

Lamentó que los ingenieros topógrafos no participaran en la elaboración de la nueva Carta Urbana, a pesar de tener los conocimientos y preparación para abordar el tema.

No obstante, explicó, ellos pueden aportar en lo referente al Atlas de Riesgo y a las zonas en donde se puede o no construir en la ciudad, para evitar que, cuando se presenten fenómenos naturales, la población no sufra las consecuencias.

“Las autoridades municipales sí han dejado de trabajar, esperemos que con esta nueva administración nos tome en cuenta como profesionista, podamos aportar un poco para beneficio de la sociedad”, abundó.

Insistió que en la ciudad hay un 40 por ciento de viviendas que fueron hechas en espacios que no son idóneos, lo que constituye un riesgo para todas las personas que están en dichos lugares, sobre todo, los que están en la ladera sur.

Finalmente, aseguró que en este momento realizan un proyecto que será presentado con las autoridades municipales, para explicarles donde se puede construir o hacer nuevos centros de población.